Quelques infos sur le spin-off Daryl/Carol

L'annonce est tombée il y a peu, The Walking Dead se terminera avec sa saison 11, et un spin-off verra le jour, centré sur le duo Carol /Daryl. La showrunner de la série, Angela Kang, a révélé quelques informations sur ce spin-off, notamment sur le fait que le duo allait beaucoup bouger, ce qui ne sera pas redondant avec la série mère.

"Ils vont prendre une autre direction. Et la série sera plus optimiste et plus fraîche dans sa tonalité. Ils sont simplement dans une autre période de leurs vies et ce sera plus un road show, ce qui je pense sera vraiment fun." annonce Kang.

Elle révèle aussi que ce spin-off était dans les têtes avant même qu'AMC décide de conclure la série principale. "Évidemment, je suis sur la série quasiment depuis ses débuts. C'est une grosse partie de ma vie et de celles de tous ceux qui sont là depuis des années. C'est un moment doux-amer. Nous aimons la série et il y a beaucoup de choses à raconter, ce que nous pourrons faire avec les nombreux épisodes qui arrivent. Mais en même temps, je suis très enthousiaste d'en faire plus avec Daryl et Carol . Ce sont deux personnages et acteurs avec lesquels j'adore travailler, Norman et Melissa. En attendant, on se concentre sur les prochains 30 épisodes que l'on a encore à faire, ce qui prendra quelques années, pour les faire du mieux possible."

Le premier final de la saison 10, avant un bonus de six épisodes, sera diffusé ce dimanche sur AMC.