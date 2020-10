Henry Cavill (Justice League) répond à ceux qui ne veulent pas de la Snyder Cut

S'il y a bien un film qui, depuis quelques années, a lancé un grand nombre de débats, c'est bien Justice League. Le dernier en date : est-il légitime de sortir une "Snyder's cut" ou non ? On ne va pas redire toute l'histoire mais en gros, pour ceux qui ne seraient pas à jour, il s'agirait d'un director's cut mais avec un format de quatre mini-films d'une heure. Ladite version est attendue par de nombreux fans qui jugent que le produit originel a été massacré par Warner Bros et Joss Whedon, le deuxième réalisateur.

Aujourd'hui, c'est Henry Cavill qui s'exprime sur le sujet. Selon lui, il ne fait aucun doute que la version de Snyder doit être montrée. Voici ce qu'il a déclaré :

J'ai vraiment hâte de voir la réalisation de sa version. C'était supposé être le train. Je crois que ce n'est que Justice que le train en question rejoigne la gare qu'il devait rejoindre à l'origine. Je crois que c'est important que sa vision soit produite. Peu importe que vous soyez d'accord ou non. C'est le narrateur de l'histoire, le droit du réalisateur de voir sa vision produite. J'ai tellement hâte de la voir. J'ai hâte de voir sa vision des choses et à quoi cela ressemble. Il a maintenant l'avantage du recul. Cela va être encore mieux. Je veux juste voir un bon film.

En somme, l'avis de Cavill rejoint celui d'un grand nombre de fans.