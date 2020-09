[Sorties Comics] Mercredi 30 Septembre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Moore, O'Neill



Réédition en un seul tome grand format des trois récits consacrés à la fille du Capitaine Nemo, écrits par l'incontournable Alan Moore et tous épuisés dans leur précédente édition. Une trilogie qui prolonge l'aventure des Gentlemen Extraordinaires, de l'Antarctique à Yu-Atlanchi en passant par Berlin.

(Contient les épisodes US Nemo: Heart of Ice, Nemo: The Roses of Berlin et Nemo: River of Ghosts, précédemment publiés dans BEST OF FUSION : NEMO 1-3)

Prix : 26€