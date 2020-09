Serial, la prochaine série de Terry Moore

Alors que la prochaine oeuvre de Terry Moore a voir le jour sera un roman graphique intitulé Ever et prévu pour cet automne, l'artiste reprendra le chemin de la publication mensuelle en 2021 avec la série Serial. Celle-ci sera consacrée à l'un de ses personnages déjà existants et très apprécié des fans, celui de Zoe, créé pour la série Rachel Rising. La série sera limitée puisqu'elle comptera en tout dix numéros.

Dans Rachel Rising, Zoe est la petite fille possédée par un démon, qui accompagne les personnages de Rachel et Jet, et qui a séduit par ses deux facettes, à la fois très violente et sans remords et en même temps capable d'émotions dans son combat contre le mal qui s'est emparé d'elle.

Ce n'est pas par la première fois que Moore revient sur ses créations puisqu'il a réalisé la série Cinq Ans, qui reprend ses personnages féminins des séries Strangers in Paradise, Echo et Rachel Rising dans un crossover, qui est justement sorti ce mois-ci en France chez Delcourt.

Serial débutera en janvier 2021, toujours chez l'éditeur américain Abstract Studios.