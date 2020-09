Le 3ème volume de Wonder Woman: Earth One annoncé

DC Comics annonce la date de sortie du dernier volet de la trilogie Wonder Woman: Earth One, par Grant Morrison et Yannick Paquette. Il s'agira du 9 mars 2021.

Et voici la couverture de ce troisième et dernier tome qui conclura les aventures de la Diana de terre I.

Diana, désormais reine des Amazones, doit rassembler les différentes tribus amazones pour la première fois depuis des millénaires. L'attaque de Max Lord et de ses armures A.R.E.S. destructrices sur Paradise Island pointe le bout de son nez, et pour la contrer, Wonder Woman aura besoin de la puissance de toutes ses soeurs réunies. Diana pourra-t-elle portait son message de paix au monde des Hommes, ou est-ce que la guerre initiée par Max Lord réduira en cendres le monde et les Amazones ?