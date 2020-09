Le film Shang-Chi présentera le repaire d'un vilain connu

Parmi les films de la phase IV du MCU dont on entend peu parler, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings serait sand doute en haut de liste. Il y a quelques temps, un rapport annoncait la construction d'un grand temple entouré de petites maisons sur le lieu du tournage à Sidney. On ne savait pas encore de quoi il s'agissait à l'époque, mais il pourrait finalement s'agir d'un lieu très connu dans les comics Marvel, à savoir La Vallée du Dragon Dormant (The Valley of the Sleeping Dragon), qui renferme le dragon Fin Fang Foom.

De nombreux éléments vont dans ce sens au niveau des constructions du tournage, un temple en bord de mer avec des cabanes tout autour, dont l'une décrite comme le "battle dome", dans laquelle les guerriers du village s'entrainent à l'art du combat pour protéger Fin Fang Foom des ennemis qui souhaiteraient le libérer. Le dragon pourrait donc être présent dans le film, lui qui est apparu pour la première fois sous Stan Lee et Jack Kirby en 61 dans Strange Tales #89. La Vallée du Dragon Dormant est elle apparue en 1990, toujours sous Kirby et John Romita Jr.. Fin Fang Foom y est enfermé mais a déjà été libéré, notamment sur volonté du Mandarin, qui devrait lui aussi être l'un des vilains du film.

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Daniel Callaham, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings est pour le moment prévu pour le 9 juillet 2021.