Un sketchbook de confinement par Mike Mignola

L'artiste Mike Mignola a été des plus actifs durant sa quarantaine forcée par le contexte sanitaire, réalisant de nombreux sketches autour de la pop culture, qu'il a dans un premier temps mis aux enchères au profit de l'organisation World Central Kitchen (WCK). Tous ces dessins seront finalement publiés par l'éditeur Dark Horse dans un joli receuil en hardcover et grand format.

Mike Mignola: The Quarantine Sketchbook sortira en comic shops le 3 mars 2021 et le 16 mars dans toutes les librairies. Ils contiendra de nombreux dessins de nombreux personnages tels que Batman , Dracula, the Tin Man, He-Man, Skeletor, le General Mills Cereal Monsters et forcément, sa création Hellboy. Christine Mignola signera la préface de l'album dont tous les bénéfices iront à World Central Kitchen.

"J'ai commencé à faire ces sketches pour me libérer l'esprit de cette pandémie, mais alors qu'ils s'empilaient il était devenu évident qu'il fallait en faire quelque chose. Ma femme, Christine, m'a suggéré de donner à World Central Kitchen. Joe Andrés fait un super boulot depuis longtemps pour apporter de la nourriture aux gens dans le besoin, et maintenant on est heureux de pouvoir l'aider comme on peut." déclare Mignola.