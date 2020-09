Premier aperçu de Zatanna: The Jewel of Gravesend

Dans la continuité de sa ligne Young Adult, DC Comics proposera un Graphic Novel consacré au personnage de Zatanna Zatara, intitulé Zatanna: The Jewel of Gravesend. Écrit par Alys Arden et dessiné par Jacquelin De Leon, le comic book sortira le 13 avril 2021 au prix de $16.99 USD.

L'époque bénie à Luna Park touche à sa fin lorsqu'une quête pour un puissant joyau remet en cause tout ce que Zatanna pensait savoir sur elle-même et sa communauté bien-aimée. La magicienne découvre un secret de famille et se retrouve confrontée à un sort qui a été jeté sur sa vie entière. En plein milieu d'une rivalité magique, elle va devoir choisir entre l'amour, la famille et la magie, sans blesser personne... ou pire.