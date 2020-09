Henry Cavill ne prend pas part aux reshoots de Justice League

L'information nous parvenait hier de The Hollywood Reporter, le film Justice League repartirait en tournage pour peaufiner la version Director's Cut de Zack Snyder, avec les quatre acteurs principaux Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot et Ray Fisher. Sauf que, Cavill a déclaré dans une interview, très peu de temps avant que l'info ne tombe, qu'il n'a aucunement prévu de remettre la cap de Superman pour Justice League.

"Je ne tourne rien de plus. Non, ce n'est que du matériel déjà tourné. Bien sûr je ne sais pas comment les choses vont évoluer et changer et s'adapter en fonction de la longueur du film et de ce qui se passera durant la post-production. Les leçons à retenir depuis les, quoi, quatre ans que Justice League est sorti ? Quatre ans de réactions de fans. Pour moi maintenant... Je ne fais que regarder ce qui se passe de loin." a déclaré l'acteur.

L'interview a eu lieu avant l'annonce des reshoots mais il y a peu de chance pour que tout ait changé en si peu de temps et surtout, il y a un vrai problème logistique. Le tournage se ferait à Los Angeles en octobre et Cavill est actuellement à Londres pour le tournage de la saison 2 de The Witcher, dont il reste encore plusieurs semaines de production.

Rien ne dit que l'information concernant de nouvelles scènes tournées pour JL soit fausse, mais il semblerait par contre que Cavill ne fasse pas partie de l'aventure, comme annoncé.