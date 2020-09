Avengers: Endgame, vidéo behind the scene du combat de Ronin

Souvent très appréciés des fans, les éléments dits "behind the scene" (qui montrent l'envers du décor donc) ont toujours eu la cote. C'est donc sans surprise que des vidéos de ce genre autour des plus grands films de super-héros sont dévoilés de temps en temps.

Il y a quelques jours, c'est une vidéo behind de scene d'Avengers: Endgame qui a été dévoilée et, plus particulièrement, du combat de Ronin. Câbles, cascadeurs, équipe de tournage... vous avez tous les éléments que vous n'avez pas vu à l'écran.

Pour les intéressés, c'est par ici.