Marvel annonce une nouvelle série S.W.O.R.D.

On connait désormais le titre mystère qui était annoncé pour décembre du côté de Marvel, avec une nouvelle série consacrée à l'équipe du S.W.O.R.D.. Comme teasé et préparé dans l'aftermath de l'event Empyre et dans le numéro X of Swords: Creation, Abigail Brand reforme le groupe mais cette fois composé de mutants ! On y retrouvera Magneto , Cable, Frenzy, Wiz Kid, Fabian Cortez, et Manifold, alors que la série sera très ancrée dans le nouveau statut quo des X-Men mais aura des liens avec le reste de l'univers Marvel et notamment Hulkling, comme entrevu dans Empyre Aftermath: Avengers.

On retrouvera deux des auteurs d'Empyre sur le titre, Al Ewing au scénario et Valerio Schiti au dessin.