Les tournages de The Flash et Legends of Tomorrow reprendront début octobre

Le Covid-19 aura bouleversé absolument toutes les productions des séries TV et des films. Aujourd'hui encore, il est assez difficile de savoir sur quel pied danser. Néanmoins, on dirait que la CW commence tout doucement à reprendre le tournage de toutes les séries.

Batwoman est déjà sur les rails et le tournage de Supergirl reprendra ce lundi. Aujourd'hui, et selon Deadline, nous avons également les dates des autres séries TV. Ainsi, The Flash devrait reprendre le tournage le 1er octobre tandis que Legends of Tomorrow devrait débuter le tournage de la sixième saison le 5 octobre.

Pour le reste des séries DC Comics au sens large, Superman & Lois et Titan devraient reprendre à la mi-octobre tandis que Stargirl devrait reprendre le tournage fin octobre. Enfin, Doom Patrol reprendrait bien plus tard puisque l'on parle du mois de janvier.