Le trailer de WandaVision fait un beau score

Diffusée dimanche soir durant la cérémonie de remise des Emmy Awards, la première bande annonce de la série du MCU WandaVision a atteint un joli score en nombre de vues. Elle a en effet cumulé en 24 heures pas moins de 53 millions de vues, ce qui la met en niveau, en même au-dessus, des trailers diffusés lors du Super Bowl.

La bande annonce bat ainsi le nombre de vues de celle d'Avengers: Infinity War diffusée durant le Super Bowl 2018 (30,9 millions de vues) et de Stranger Things (28,2 millions), en 2017. Elle explose aussi les chiffres de certains blockbusters dont la bande annonce est sortie cette année, comme Black Widow (18,7), Mulan (12,4) ou encore le dernier James Bond (10,1). On compte aussi 302 600 mentions sur les réseaux sociaux, se plaçant 4ème sur Twitter et 2ème sur Youtube en termes de trending.

Sur la période de 24h, on reste quand même loin de chiffres tels que les 289 millions pour Avengers: Endgame, ou encore les 230 millions d'Infinity War, mais c'est un score plus que remarquable.

La série s'intéressera à la relation entre Scarlet Witch (Elizabeth Olsen ) et Vision (Paul Bettany), après les évènements d'Infiniy War. Elle sera diffusée sur Disney+ et pourrait sortir le 27 novembre, la date n'étant pas encore officielle.