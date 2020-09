Nouvelles images du 1er final de la saison 10

Après un aperçu du premier final de la saison 10 de The Walking Dead, centré sur les personnages de Daryl et Carol , la chaine AMC a dévoilé de nouvelles images tournant cette fois autour du Père Gabriel (Seth Gilliam). On le voit défendre la communauté contre l'assaut des Whisperers alors que la grande guerre contre ces ennemis offrira son dernier chapitre.

Le seizième et dernier épisode de la première partie de saison 10, A Certain Doom, est réalisé par Greg Nicotero, sur un scénario de Jim Barnes, Eli Jorné, et Corey Reed. Il sera diffusé le dimanche 4 octobre.