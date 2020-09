Mercy Graves et Perry White dans Superman et Lois ?

Cela n'a pas vraiment été annoncé, mais il y a tout de même de grandes chances que la série TV Superman et Lois, dont la diffusion est toujours prévue sur la CW, mette en avant les personnages de Mercy Graves et Perry White. Comment le sait-on ? Tout simplement parce que la production continue de chercher des acteurs afin de compléter le casting de la série. Et comme vous allez pu le constater, deux descriptions ressemblent étrangement aux personnages de Mercy Graves et de Perry White.

Les voici :

Femme de trente ans du nom de Leslie (nous vous rappelons que des noms de code sont fréquemment utilisés), bras-droit de la figure la plus influente au monde.

Homme de quarante ans du nom de Sam Foswell, éditeur au Daily Planet , qui semble être dur et irascible mais qui est en réalité un gros coeur tendre.

Les paris sont ouverts !