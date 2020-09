[Preview VO] True Lives of the Fabulous Killjoys: National Anthem #1

Le scénariste Gerard Way fait son retour dans l'univers des Killjoys, sept ans après la première mini-série, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. True Lives of the Fabulous Killjoys: National Anthem #1 est le premier numéro d'une mini-série de six, publiée chez Dark Horse, qui revient sur l'origine de ce groupe et de ses membres.

L'univers des Killjoys avait été créé sur le quatrième album du groupe My Chemical Romance, avec notamment des clips vidéo mettant en scène l'histoire, qui avait continué ensuite en comics. Way est cette fois accompagné par Shaun Simon au dessin, ainsi que par Nate Piekos, Leonardo Romero et le coloriste Jordie Bellaire. Les couvertures seront signées Romero, Becky Cloonan (artiste du premier volume) et Paul Rentler.

Le premier numéro sort le 14 octobre, dont voici les premières planches.