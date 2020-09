Mike Mignola dessine son soutien au duo Biden/Harris

L'auteur Mike Mignola s'est engagé dans l'élection présidentielle aux États-Unis en supportant ouvertement le candidat du parti démocrate Joe Biden et sa potentielle vice-présidente Kamala Harris. Il l'a fait à travers une illustration de sa création la plus célèbre, Hellboy, portant un T-shirt avec leurs noms. Il invite également, et tout simplement, à aller voter.

Le personnage porte aussi un masque, pour rappeler à tous le contexte sanitaire actuel et l'importance d'un tel geste.

Mignola avait mis aux enchères plusieurs de ses dessins ces derniers mois pour aider les gens dans le besoin durant cette crise du covid-19, les bénéfices allant notamment à l'organisation World Central Kitchen.