Le dernier épisode de The Boys lance une pique à Joss Whedon et son Justice League

Comme vous le savez sans doute, une série TV, cela peut être très pratique pour régler ses comptes ou lancer des petites piques. Et à ce petit jeu, on dirait bien que The Boys est passé maître. En effet, une petite pique a été lancée lors du dernier épisode diffusé de la série TV (l'épisode 2x05 intitulé We gotta got now donc). La victime ? Joss Whedon et sa version de Justice League.

Le tout s'est passé alors qu'une scène de tournage de Dawn of the Seven était mise en avant et dans laquelle nous pouvons entendre "those Joss rewrites really sing, huh ?" que l'on pourrait traduire par "les réécritures de Joss sonnent bien hein ?". Un commentaire qui se passe d'explications.

De votre côté, appreciez-vous ce genre de petite pique ou est-ce que vous trouvez cela déplacé ?

HS : Le dernier épisode diffusé a été ajouté à la base de données MDCU. Vous pouvez le noter, le commenter et/ou recommander la série TV au sens large.