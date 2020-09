Spider-Man : Miles Morales : Nouveaux visuel, nouveau costume et une ultimate edition

Plusieurs informations sont tombées autour du jeu vidéo Spider-Man : Miles Morales (ainsi que des visuels que vous trouverez en fin de news). La première nouvelle, c'est qu'une version Ultimate sera disponible. Ainsi, pour 70$, vous aurez le jeu vidéo mais également une version remasterisée du Spider-Man sorti sur PS4 ainsi que les trois DLC The City that never sleeps accompagné de trois nouveaux costumes.

Et puisqu'on en est aux costumes, sachez que le premier costume alternatif de Miles Morales a également été dévoilé. Le voici :

A noter que, concernant la version remasterisée de Spider-Man , Insomniac a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une simple mise à jour visuelle mais bien d'une mise à jour complète afin de prendre en compte au maximum les capacités de la PS5. Ils ont notamment mentionné un bien meilleur rendu concernant la peau, les yeux, les cheveux ou les visages au sens large.

Et si vous ne désirez pas vous procurer une PS5, ce n'est pas grave. En effet, il a été confirmé que le jeu sortira également sur PS4 grâce à une version "moins avancée".

Alors, que dites-vous de toutes ces annonces ? Allez-vous jouer sur PS4 ? Sur PS5 ? Allez-vous vous procurer la version Ultimate ?