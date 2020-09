La production de Locke & Key reprend à distance

Dans la famille des séries qui reprennent leurs productions, je voudrais les Locke ! Un post Instagram a annoncé la reprise de la production pour la série Netflix Locke & Key, avec des photos des quatre membres de la famille Locke, incarnés par les acteurs Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Emilia Jones et Darby Stanchfield. Ils sont encore pour le moment chacun chez eux mais on voit Jessup et Jones tenir une version digitale du scénario du premier épisode de la saison 2, intitulé The Premiere.

"La saison 2 est désormais en production ! Lâchez un Aloha si vous êtes enthousiastes."

Cette deuxième saison de la série adaptée du comic book de Joe Hill et Gabriel Rodriguez reprendra après les évènements de la première et promet des enjeux encore plus grands alors que les Locke acceptent leur rôle de Gardiens des clés.