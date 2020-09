Ms. Marvel recrute son équipe de réalisateurs

Ça continue de bouger du côté des nouvelles séries TV Marvel, après les annonces pour She-Hulk, c'est Ms. Marvel qui refait parler d'elle alors que l'équipe de réalisation se met officiellement en place. On y retrouvera le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah qui ont réalisé Bad Boys For Life et doivent s'occuper du quatrième opus du Flic de Beverly Hills pour Netflix. Ils seront rejoints par Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a gagné deux fois l'oscar du meilleur documentaire court pour Saving Face et A Girl in the River: The Price of Forgiveness. Pour compléter l'équipe, Meera Menon apporte son expérience de la télévision puisqu'elle a travaillé sur Marvel's Punisher , The Walking Dead, Fear The Walking Dead, Titans et The Magicians.

C'est la scénariste Bisha K. Ali qui lancera la série pour Disney+, alors que le personnage de Kamala Khan fera sa première apparition "live", et devrait même à terme être utilisée dans des films du MCU.