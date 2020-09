Scarlett Johansson souhaite que Florence Pugh reprenne le flambeau

Alors que Natasha Romonova a maheureusement rencontré un destin funèbre dans le film Avengers: Endgame, le personnage sera de retour pour le film solo Black Widow et sans doute pour la toute dernière fois dans le MCU. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il n'y aura plus de Black Widow dans l'univers de Marvel Studios. L'actrice Scarlett Johansson a répondu à des questions de Total Film et déclaré qu'elle souhaite que le personnage incarné par Florence Pugh, Yelena Belova, reprenne son flambeau pour la suite.

"C'est clairement ce que je ressens depuis le début. Elle est indépendante. Et elle est forte et différente. Elle est si différente de Natasha... On voit aussi l'écart générationnel, dans leurs manières de réagir aux choses, ce pour quoi elles sont prudentes, ce pour quoi elles prennent des risques. C'est tellement frais, ce qu'elle fait. C'est très représentatif, également, de qui elle est en tant que personne. Elle n'éprouve aucun remords, elle a de l'assurance, elle est curieuse, et brave, et emotionnellement brave, plus que je ne l'ai jamais été. Et tout cela se voit. C'est merveilleux de sentir que l'on est témoin de quelque chose de génial qui se déroule." confie Johansson.

Concernant Florence Pugh, elle a aussi adressé le sujet, espérant avant tout que son personnage plaira au public. "Si ça arrive et que j'ai la chance que les gens aiment mon personnage, c'est une voie très excitante à prendre. Je serais bête de ne pas être enthousiaste par cette perspective. Je pense que faire partie du club Marvel est un grand honneur. Mais on verra d'abord si les gens aiment Yelena."

Black Widow est pour le moment maintenu pour novembre mais rien n'est moins garanti à ce niveau-là.