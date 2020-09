The Boys : Trailers de l'épisode 2x05

Amazon Prime vient de dévoiler deux trailers afin de faire la promotion du prochain épisode de la série TV The Boys. Pour rappel, il s'agit de l'épisode 2x05. Intitulé We Gotta Go Now, il sera diffusé dès demain.

Pour les intéressés, vous trouverez les trailers ici et ici.

