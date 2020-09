Aperçu du gameplay de Spider-Man: Miles Morales

L'évènement autour de la Playstation 5 hier soir a notamment dévoilé une nouvelle vidéo gameplay pour le jeu Spider-Man: Miles Morales, le spinoff de l'univers lancé par Marvel's Spider-Man sur PS4. La vidéo offre quelques minutes de jeu pour apprécier le gameplay et découvrir ce que réserve cette aventure solo autour du personnage de Miles.

Spider-Man: Miles Morales sortira en même que la Playstation 5 le 12 novembre et sera aussi disponible sur Playstation 4. Une version "Ultimate" du jeu (rien à voir avec l'univers, à priori) existera et donnera un code d'accès pour la version remasteurisée de Marvel's Spider-Man , qui incluera le jeu et le DLC The City That Never Sleeps, ainsi que de nouveaux costumes, des nouveautés pour les prises de photo et des trophées supplémentaires.