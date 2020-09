Kat Coiro en discussion pour passer réalisatrice de She-Hulk pour Marvel

Des infos sur la série TV She-Hulk, cela vous tente ? Parfait ! Aux dernières nouvelles, il n'y a que peu d'informations concernant le contenu. Par contre, concernant l'envers du décor, nous avons du nouveau ! En effet, selon les dires, Kat Coiro serait en discussion pour devenir réalisatrice sur la série TV en question. A ce titre, elle serait à la tête de la réalisation du tout premier épisode (aussi appelé "pilot") mais également de quelques épisodes au sein de la série.

La jeune femme est déjà intervenu sur Dead to Me, Modern Family, Shameless, Brooklyn Nine-Nine et quelques films.

Reste à savoir, à présent, si la signature se fera ou non.