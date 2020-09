Zachary Levi pensait ne pas décrocher le rôle de Shazam à cause de Dwayne The Rock Johnson

C'est la petite confession du jour (d'il y a quelques jours en fait, pour être exact). Zachary Levi a admis qu'il pensait que le Rock allait l'empêcher, indirectement, d'obtenir le rôle de Shazam.

Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

Au niveau des comics, Black Adam et Captain Marvel - mon véritable surnom - représentent le yin et le yang l'un de l'autre. Ils sont identiques. En fait, c'est pour ça que je pensais n'avoir aucune chance de décrocher ce boulot. Il était déjà casté en Black Adam , et je savais que Captain Marvel /Shazam et Black Adam étaient des doppelgangers, à peu de choses près, juste avec une couleur et une coupe de cheveux différentes. Je me disais "personne ne va m'engager pour être le jumeau du Rock, cela ne va pas marcher.