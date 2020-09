Javicia Leslie explique ce qui différencie sa Batwoman de Kate Kane

Le DC Fandome a été une nouvelle fois l'occasion de mettre en lumière bon nombre de projets via plusieurs panels et notamment le futur de la série Batwoman. Si Javicia Leslie a avoué ne pas avoir encore essayé son costume, l'actrice s'est également un peu étendue sur ce qui différenciera son personnage de celle qui l'a précédée, à savoir Kate Kane incarnée par Ruby Rose.

L'interprète de Ryan Wilder affirme que la principale différence entre les deux femmes réside dans leur passé totalement différent :

La différence entre Kate Kane et Ryan Wilder c'est que Kate Kane y était préparée. Elle vient d'une famille riche avec un certain statut alors que Ryan n'avait rien en grandisssant. Donc je ne vois aucune connexion entre elles et je vois ça comme une grosse source de conflit entre Ryan et la famille Kane.