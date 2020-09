[DCFD] Javicia Leslie n'a pas encore porté le costume de Batwoman

Lors du panel consacré à Batwoman à la DC FanDome: Explore the Multiverse, l'actrice Javicia Leslie, qui interprétera l'héroïne dans la deuxième saison, a révélé qu'elle n'avait pas encore essayé de costume et que des mesures n'avaient même pas encore été prises. Elle précise malgré tout qu'elle donne son avis sur l'évolution du costume pour qu'il ne ressemble pas à une copie de celui de Ruby Rose (Kate Kane) et qu'il soit tout de suite reconnaissable.

Cette situation est sans doute due en partie à la pandémie du covid-19 qui a mis toutes les productions à l'arrêt mais pas seulement, puisque l'on apprend que Ryan Wilder ne portera pas le costume d'entrée, loin s'en faut. Le début de saison sera beaucoup centré sur la disparition de Kate Kane, tous les personnages auront leurs théories, des conspirations vont voir le jour, cela va créer beaucoup de drama et les révélations seront "choquantes et géniales". Ryan Wilder de son côté va doucement transitionner vers le rôle de Batwoman, elle ne sera pas tout de suite acceptée par la famille Kane mais finira pas les réunir, d'une manière ou d'une autre.

Ce qui a permis à l'actrice de décrocher le rôle est notamment une vidéo de prouesses athlétiques qu'elle a envoyé avec sa cassette d'audition. On la voit soulever un pneu, courir, sauter et kickboxer. Elle pratique d'ailleurs cette discipline, en plus du Muay Thai. Elle a cité Eartha Kitt, Kerry Washington, et Reese Witherspoon en tant qu'influences majeures.

Le panel Batwoman est disponible ici.