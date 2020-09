Teasing du retour de Donna Troy dans Titans

C'est encore et toujours lors de l'évènement DC FanDome que la chose s'est produite. Il faut dire aussi que le producteur exécutif Greg Walker a rejoint le panel aux côtés de Conor Leslie, l'actrice qui tient le rôle de Donna Troy dans la série TV Titans. Le ton était donc déjà donné. Et sans surprise, la première question de l'interviewer a été "Cela vous arrive souvent de vous pointer à un panel avec un personnage supposé mort ?" (ndlr : bon, en réalité, il ne l'a pas dit comme ça. En réalité, il a dit : "souvent, lorsqu'un personnage est tué dans une série TV, il ne revient pas pour un panel. Qu'avez-vous à dire sur le sujet ?).

Walker n'a pas caché le retour du personnage et a notamment expliqué qu'ils avaient des opportunités et des histoires passionnantes à venir pour Donna Troy et Rachel. Par contre, le producteur exécutif s'est refusé à tout commentaire concernant la possible utilisation des Puits de Lazare.