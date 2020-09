Geoff Johns tease un animal sidekick pour Dr. Mid-Nite dans Stargirl

Geoff Johns vient de teaser l'arrivée d'un personnage supplémentaire dans la série TV Stargirl. Plus précisément, il a teasé l'arrivée d'un animal et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Hootie (aussi orthographié Hooty), l'un des plus anciens personnages animaliers de l'écurie DC ! Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

J'adore Hootie. J'adore le fait que Hootie ait attendu Doctor Mid-Nite durant tout ce temps. Il est clair que l'on parlera de Hootie à un moment ou à un autre.

A noter qu'à l'origine, il a été demandé s'ils allaient parler de Hootie durant la saison 2 mais Johns a répondu par "à un moment ou à un autre". Il est donc difficile de savoir s'il veut dire "à un moment ou à un autre durant la saison 2" ou "à un moment ou à un autre durant la série".

Concernant l'animal en question, il est placé dans la catégorie "owl" en VO. En VF, il peut donc tout aussi bien s'agir d'un Hibou ... que d'une chouette (d'autant plus qu'il y a eu plusieurs Hooty au fil des années hum hum).

Pour l'anecdote, le personnage est apparu pour la première fois en 1941 dans All-America Comics #25. C'est donc un "vieux de la vieille".