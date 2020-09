Chris Hemsworth n'en a pas fini avec Thor

Alors que Chris Hemsworth reste le dernier acteur de la trinité du Marvel Cinematic Universe toujours en activité, après les départs de Chris Evans et Robert Downey Jr., celui-ci ne compte pas renoncer au rôle de si tôt. Interrogé sur le fait que Thor: Love And Thunder puisse être sa dernière apparition dans le MCU, l'acteur a été radical dans sa réponse... avec beaucoup d'humour aussi !

"Vous êtes fous ? Je ne vais pas prendre ma retraite. Thor est bien trop jeune pour ça. J'ai à peine 1500 ans ! C'est clairement pas dans ce film que je dis adieu au rôle. Tout du moins, j'espère." a confié Hemsworth.

Il a aussi confié son sentiment à la lecture du script du quatrième opus de Thor , qui sera à nouveau réalisé par Taika Waititi : "Après avoir lu le script, je peux dire que je suis très enthousiaste. C'est certain qu'il y aura beaucoup d'amour et beaucoup d'éclairs dans cette production (rires). Je suis content qu'après tout ce qu'il se soit passé dans Avengers: Endgame, je fasse toujours partie de l'univers Marvel et que l'on puisse continuer l'histoire de Thor . Bien sûr, je ne peux rien dire sur l'histoire, mais pour satisfaire votre curiosité, je dirais que c'était encore plus fun de lire ce script que celui de Thor : Ragnarok, ce qui veut dire quelque chose, parce que ce film était brillant.".