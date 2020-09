La série Children of the Atom verra bien le jour

Quelques projets et séries annoncées ont dû être soit annulés, soit repoussés à des dates ultérieures non définies à cause de la pandémie du Covid-19. C'était notamment le cas de la nouvelle série Children of the Atom du côté de Marvel, qui devait présenter pour la première fois une équipe de jeunes sidekicks des X-Men. Écrite par Vita Ayala et dessinée par Bernard Chang, la série est finalement toujours prévue et vient d'être annoncée pour janvier 2021.

Maintenant ! Ne manquez pas les débuts de la plus grande équipe de super-héros ados de tous les temps ! Ils ont appris des meilleurs, ils sont maintenant prêts à relever le défi ! Mais qui sont ces gosses, et d'où viennent-ils ?