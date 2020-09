Wonder Woman 1984 officiellement repoussé à Noël

Sortira, sortira pas, c'est le refrain que l'on entend pour Wonder Woman 1984 depuis des mois maintenant, alors que le film est officiellement décalé pour une cinquième fois. Il faudra désormais attendre jusqu'au jour de Noël pour voir la suite des aventures de Diana au cinéma, puisque le film est désormais prévu pour le 25 décembre aux États-Unis. Ce qui signifie sans doute une sortie le mercredi d'avant chez nous, le 23.

Initialement prévu pour le 13 décembre 2019, le film avait été avancé au 1er novembre de la même année. Plus tard, Warner Bros. avait préféré attendre l'été 2020 avec la date du 5 juin, c'est là que les ennuis liés à la pandémie ont débuté. Il n'a de cesse d'être repoussé depuis, d'abord le 14 août, puis le 2 octobre et désormais, le 25 décembre. En espérant que le contexte se prête mieux à aller au cinéma cet hiver.

"Premièrement laissez-moi vous dire à quel point Gal et moi aimons nos fans de Wonder Woman à travers le monde, et votre enthousiasme pour WW84 ne pourrait nous rendre plus heureuses et impatientes que vous voyiez le film. Parce que je sais qu'il est important que ce film sorte sur grand écran lorsque nous pourrons tous partager l'expérience ensemble, je suis certaine que cela ne vous dérangera pas d'attendre encore un peu. Avec la nouvelle date le jour de Noël, nous sommes impatients de passer les fêtes à vos côtés." a déclaré la réalisatrice Patty Jenkins.