Un concept art The Boys mettant en avant Homelander

C'est le Art Director de God of War, Raf Grassetti, qui a réalisé la chose. Il s'agit d'un concept art mettant en avant le personnage de Homelander afin de fêter l'arrivée de la saison 2 survenue quelques jours plus tôt. En commentaire, nous pouvons lire "The Boys sont de retour ensemble !"

Voici l'illustration :

The Boys are back together! pic.twitter.com/WNrqt9Skk1 — Raf Grassetti

