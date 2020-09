[Preview VO] Spider-Man : Marvels Snapshot #1

La preview VO de Spider-Man : Marvels Snapshot #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par Howard Chaykin. Edité par Marvel, il sortira le 7 octobre pour 4.99$.

Imaginons que vous êtes un criminel de seconde zone à Manhattan, essayant tout simplement de vous débrouiller dans un monde qui s’est récemment peuplé d’hommes-araignées, de casse-cous, d’hommes de pouvoir et plus encore, et que vous voulez juste gagner votre vie illégale de manière décente. Il y a beaucoup de travail d’homme de main de disponible, si cela ne vous dérange pas de finir à l’hôpital. Ah oui, il y a une guerre de super-vilains qui se prépare. Que faire ? Faire profil bas ou partir vers la grande victoire ?