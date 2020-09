[Preview VO] The Immortal Hulk : The Threshing Place #1

La preiew VO de The Immortal Hulk : The Threshing Place #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeff Lemire et est dessiné par Mike Del Mundo. Edité par Marvel, il sortira le 30 septembre pour 4.99$.

Il y a un monstre qui fait rage au cœur de l’Amérique – et ce n’est pas Hulk . Quand une jeune fille disparaît dans une ferme du Kansas, Bruce Banner a une intuition – celle qui lui dit qu’il y a du gamma dans la nature. Mais cette ville n’accepte pas les étrangers – en particulier ceux qui sont grands, verts et violents. Hulk peut-il sauver un enfant avant qu’il ne soit trop tard, ou est-il sur le point d’endosser la responsabilité d’un autre massacre ?