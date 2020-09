Un teaser pour la saison 11 de The Walking Dead

Quelques heures, voir minutes seulement, après l'annonce de la fin de la série TV The Walking Dead après sa 11ème saison, la chaine AMC a partagé un teaser pour cette dernière saison, qui revient sur l'ensemble de la série depuis ses débuts jusqu'à un aperçu du futur. Attention, c'est fait pour toucher notre corde sensible !

Cette onzième saison contiendra 24 épisodes et se déroulera sur deux années, de 2021 à 2022, pour finir l'apocalypse en beauté. On rappelle également qu'un spin-off est prévu, centré sur les personnages de Daryl et Carol , qui débutera sans doute en 2023.