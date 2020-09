Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy vol 2) voudrait reprendre son rôle d'Ayesha

Les personnages que l'on retient des deux opus Guardians of the Galaxy sont nombreux. Parmi eux, il y a le personnage d'Ayesha tenu par Elizabeth Debicki. Il faut dire que voir un personnage aux trousses des héros pendant une bonne partie d'un film a de quoi marquer. Aujourd'hui, nous apprenons que l'actrice ne serait pas contre le fait de reprendre son rôle d'Ayesha.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Je le veux. Je l'adore (ndlr : Ayesha). En fait, j'ai vraiment, vraiment aimé la jouer, et j'ai adoré tourner ce film et travailler avec tout le monde et James, et c'était vraiment un boulot fun pour moi. Alors oui, j'espère. Parfois, je pense à son trône en or, ou sa robe en or [...]. J'adoderais revenir.