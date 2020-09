MDCU fête son 12ème anniversaire : parlons avenir

MDCU souffle aujourd'hui sa douzième bougie ! Eh oui, cela fait déjà douze ans jour pour jour que quatre mosellans ont lancé votre site internet sur les comics. Il y a eu des hauts, des bas, mais surtout un sacré chemin parcouru. Et puisque MDCU a toujours prôné la transparence, nous avons décidé de partager avec vous quelques chiffres liés à ce "chemin parcouru" avant de vous parler de la situation actuelle puis de l'avenir.

Les chiffres de MDCU

Si aujourd'hui nous devions résumer le site internet en quelques chiffres, nous pourrions dire que MDCU, c'est :

- 32661 news et dossiers rédigés

- 15305 comics VF référencés

- 53416 comics VO référencés

- 227 films référencés

- 132 séries référencées

- 6448 épisodes référencés

- Un staff de 6-7 membres réguliers et quelques autres membres qui donnent un coup de main de temps en temps

Autant dire que l'équipe n'a pas chômé en douze ans d'existence. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'aventure MDCU représente plus du 1/3 de notre vie en terme d'années pour au moins deux d'entre nous tandis que pour deux autres, on s'approche des dix ans d'ancienneté. Ce n'est pas rien pour une "passion".

MDCU aujourd'hui

Pour ce qui est de la situation actuelle, elle est assez compliquée du point de vue économique (comme pour tout le monde, forcément). Est-ce que cela veut dire que le site internet va fermer ? Non. Tout simplement parce que nous avons toujours voulu que MDCU reste une passion. Un choix qui a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas possible pour MDCU d'être aussi réactif que les pros (US ou FR). Je ne peux pas vraiment dire à mon boss "non mais c'est normal si je lis un comics, c'est parce qu'il vient de sortir et je dois en parler sur mon site internet ahahah". L'avantage, c'est que nous n'avons de compte à rendre à personne mais aussi et surtout que, nous ne sommes pas dépendant de l'argent. Tant que la somme reçue est suffisante pour payer les frais du site internet, il n'y a aucune raison de se poser la question de l'arrêt du site internet. Si un jour, le site internet devait s'arrêter, cela serait surtout par manque de temps et/ou de passion. Rassurez-vous, la passion est là. Le temps libre est également à peu près là. Oui, "à peu près". On ne va pas se mentir, il est plus simple de bosser pour un site internet à la fac, discretos, que de bosser sur un site internet avec un enfant en bas âge à vos côtés. La vie quoi :).

Quoi qu'il en soit, nous tenons à vous rassurer, l'avenir du site internet n'est pas en danger dans l'immédiat. Finalement, la seule chose qui va changer, c'est le fait d'aller vous voir aux quatre coins de la France. Bien sûr, nous parlons là des voyages "à nos frais". Lorsque nous sommes invités pour faire des conférences, Julien et moi faisons toujours le maximum pour répondre "oui". Nous adorons voyager ensemble, nous adorons les conventions, nous adorons vous rencontrer et nous adorons animer des conférences afin de transmettre notre passion. Il n'y a donc aucune raison de répondre non (pour nous contacter, rien de plus simple : contact@mdcu-comics.fr).

MDCU demain

MDCU va continuer sur sa lancée en terme de news, de référencement de comics et de référencement films/séries. De même, le Zap MDCU et la sélection MDCU continuent. En toute honnêteté, le guide films/série prend du temps et n'est pas ce qui est le plus utilisé sur le site internet. Néanmoins, nous partons du principe qu'un tel outil n'existe pas en France (tout du moins, pas de manière aussi complète/développée) et qu'une fois que tous les anciens films et toutes les anciennes séries seront référencés, il n'y aura plus qu'à "tenir à jour". Nous allons donc continuer en ce sens. Toujours concernant le guide films/séries, il vous sera très prochainement possible de les trier par héros et/ou par éditeur. En effet, leur nombre augmentant chaque jour, nous allons mettre en place un nouveau système afin de facilier la lecture de cette partie du site internet.

En parallèle, la section dossier fera très prochainement son retour ! Là encore, nous ne pouvons malheureusement pas nous contenter de la "rouvrir au public". Nous parlons de dossiers qui ont, pour certains, dix ans d'ancienneté. Il y a donc des choses qui ne sont pas à jour, d'autres qui n'ont plus de raison d'être ou d'autres qui ont notre style d'écriture d'il y a douze ans (mon Dieu...). Il n'y a donc pas le choix. Cette partie va forcément passer par une grosse phase de relecture (sans compter le fait que beaucoup d'images ont sauté et qu'il va falloir les réuploader). Il s'agit de la prochaine priorité de Julien et moi.

La section biographie et tout ce qui touche au support audio/vidéo ne devraient pas bouger dans le futur proche. Faute de main d'oeuvre, ces éléments sont repoussés à plus tard.

A l'inverse, une toute nouvelle section va très prochainement pointer le bout de son nez sur MDCU. Nous allons garder le secret pour le moment, mais nous pouvons déjà vous dire que nous parlons ici d'une section qui devrait plaire aux lecteurs de comics mais également aux geeks au sens large. Vous aurez plus d'informations dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. En attendant, voici un petit indice :

Comment aider MDCU ?

Sachez qu'au fil des années, plusieurs moyens ont été mis en place afin que vous puissiez aider MDCU si le coeur vous en dit. Nous avons donc décidé d'en faire ici un petit récapitulatif :

- Partagez notre contenu

C'est tout bête, mais cela reste la première étape et, on peut même dire, l'étape principale. Vous êtes satisfait de notre travail ? Parlez de nous, partagez nos articles, nos news, invitez des gens à aimer notre page facebook. Cela ne coûte rien et cela nous aide grandement.

- Faites vivre le site internet

Trois membres du staff prennent énormément de temps pour tenter de référencer en temps réel les comics ainsi que les séries TV et les films. N'hésitez pas à utiliser tous ces outils ! Vous avez des comics ? Ajoutez-les dans votre bibliothèque MDCU, tenez-la à jour et donnez votre avis sur les bouquins. Vous avez vu des séries et/ou des films ? Notez le film ou la série comme étant "suivi", recommandez les si vous les appréciez, ne les recommandez pas si vous ne les appréciez pas, notez et commentez les épisodes, commentez et mettez une note au film. Non seulement, vous faites vivre le site internet mais en plus, vous aiderez le copain qui passera derrière vous en se demandant si tel film, telle série ou tel comics vaut le coup ou non.

Soutenir MDCU

Si vous avez moins de temps, sachez que vous pouvez également soutenir MDCU de manière plus directe. Pour cela, vous avez deux moyens. Le premier est de passer par notre page Tipeee. Tout simplement. Pour les intéressés, elle est disponible ici. Le deuxième est de passer par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Pour cela, il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

Voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour. Bien sûr, le reste ne change pas. Si vous êtes motivés et que vous avez un petit peu de temps libre, vous pouvez rejoindre le staff MDCU si vous le désirez (vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@mdcu-comics.fr) afin de nous aider à référencer des films, des comics ou même afin de rédiger des news ou des articles. Il n'y a pas de rémunération, c'est seulement si vous désirez tenter une nouvelle aventure. C'est juste si vous voulez partager votre passion avec nous et, de temps en temps, faire quelques soirées à nos côtés. Enfin, si vous êtes un professionnel, sachez qu'il est également possible de contacter notre régie pub CultureG pour voir les modalités concernant nos encarts publicitaires.

Pour le reste, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions concernant le site internet ou si vous avez des suggestions. Ce n'est pas tous les jours que nous fêtons l'anniversaire du site. C'est le moment ou jamais (bon en vrai, vous pouvez nous contacter QUAND VOUS VOULEZ par e-mail ou sur facebook, mais cela fait plus dramatique de dire que c'est le moment ou jamais).

Bonne continuation sur MDCU !