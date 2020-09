[Preview VO] Dark Nights: Death Metal Trinity Crisis #1

La preview de Dark Nights: Death Metal Trinity Crisis #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Scott Snyder et est dessiné par Francis Manapul. Edité par DC Comics, il sortira ce mardi pour 5.99$.

Avec Superman libéré de prison sur New Apokolips, la Trinité classique est réunie et prête à passer à l'action ! Wonder Woman, Batman et Superman amplifient leur pouvoir pour lancer un assaut sur Castle Bat, et ce n’est que le début ! Trois cauchemars ambulants sont cachés au plus profond de la Forteresse – mais ces versions Dark Multiverse de l’Anti-Monitor, Superboy Prime et Darkseid détiennent la clef de la survie de l’humanité. La Justice League doit affronter ses vieux ennemis jurés, mais est-ce que ce deuxième round sera le dernier pour nos héros ?