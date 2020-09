Marvel annule l'annulation du comics Hellstrom

Le mois dernier, on nous annonçait que Marvel ne plannifiait plus de sortir Hellstorm. Aujourd'hui, nous apprenons que le titre est finalement de retour. Le numéro prévu sortira donc bien en octobre. Le seul changement à noter est le nom de la série puisque nous passons de Hellstrom à Hellstrom: Prince of Lies. Aucune raison n'a été avancée concernant ce changement de nom.

Par contre, concernant le retour en grâce de la série, il n'y a pas à chercher bien loin. Pour rappel, la série TV adaptée du comics pointera le bout de son nez dès le mois prochain sur Hulu.