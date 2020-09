Le trailer de DC FanDome: Explore The Multiverse

D'un DC FanDome à un autre ! L'évènement virtuel pour tous les fans de DC n'est pas terminé puisque la seconde partie sera disponible samedi prochain, le 12 septembre. Elle se nomme Explore The Multiverse et ne sera cette fois pas diffusée en faux direct mais à la demande, permettant à chacun de choisir ce qu'il souhaite regarder, dans l'ordre qu'il veut, et ce pendant 24 heures.

Parmi les contenus et sujets abordés seront présents des panels autour des séries TV, films, jeux vidéos, comics et animation, du fan art et des cosplays, et une boutique avec des produits dérivés. À peu près la même chose que pour la première partie en somme, avec plus de 300 contenus pour 100 heures de visionnage possibles. On attend notamment plus de choses autour des séries TV de DC.

Voici le trailer de cette DC FanDome: Explore The Multiverse.