Lancement de la saison 2 de The Boys

On y est !

Petite news rapide afin de vous rappeler que la saison 2 de The Boys... c'est aujourd'hui ! En effet, pas moins de trois nouveaux épisodes ont été dévoilés ! Toujours disponible sur Amazon Prime, cette deuxième saison sera également composée de huit épisodes.

A noter que les derniers épisodes diffusés ont d'ores et déjà été ajoutés à notre base de données. Vous pouvez donc d'ores et déjà commenter et noter les épisodes :)

Pour les intéressés, c'est par ici.