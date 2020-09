Stephen Amell renomme le Arrowverse

C'est un sujet qui revient de temps en temps sur la table. Pour ceux qui l'ignorent, le terme Arrowverse désigne toutes les séries de la CW liées à Arrow. Pourquoi Arrow plutôt qu'une autre ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la première série de super-héros de la CW. Il s'agit donc de la "série mère". Seulement voilà, si le terme "Arrowverse" avait encore tout son sens encore l'année dernière, il est pour le moins évident que cette appellation est à présent à relativiser. Après tout, la série Arrow n'est plus là... Et même si on sait toujours de quoi nous parlons lorsque l'on parle de Arrowverse, on ne peut nier que son utilisation n'est plus si évidente.

Par le passé, Stephen Amell s'était déjà exprimé sur le sujet mentionnant qu'il ne voulait pas que cela change. Pour autant, on dirait bien que l'acteur a changé d'avis puisqu'il a proposé un autre nom. Flashverse ? CWverse ? Non, il a proposé "Berlantiverse" en référence à Greg Berlanti, le producteur derrière toutes les séries de la CW.

Si l'idée est bonne (et l'hommage très sympathique), il n'est néanmoins pas dit que les fans suivrons la tendance.