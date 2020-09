Vestron annonce Robocop Vs Terminator pour octobre

L'éditeur Vestron/Wetta Sunnyside vient d'annoncer la publication d'un crossover entre deux grosses franchises du fantastique, à savoir Robocop Vs Terminator ! Un récit culte toujours inédit en France, qui plus est signé par les grands Frank Miller et Walter Simonson.

L'album sortira en octobre au prix de 19,95 euros pour 144 pages. Vous pouvez le réserver chez votre libraire préféré dès maintenant et l'ajouter à votre liste d'achats !

La machine à tuer suprême contre l’hybride flic/cyborg ultime, par l’auteur de Sin City, Dark Knight Returns et 300, et le dessinateur emblématique de Thor . Voici le crossover le plus applaudit de l’Histoire… ENFIN publié en français et dans une version totalement restaurée !

« Venu d’un futur dans lequel les machines dominent le monde, un soldat de la Résistance cherche à éliminer le responsable de la suprématie de Skynet : RoboCop. Des Terminators interviennent pour empêcher l’avenir de s’altérer… mais quelque part dans le temps, Alex Murphy s’engage dans une bataille contre les cyborgs meurtriers et les humains qui veulent le tuer… »

Après des décennies d’attentes, voici votre chance de découvrir ce comic book phénoménal dans un album contenant l’histoire complète dans une version aux couleurs entièrement restaurées comprenant également de nombreux bonus, le tout sous couverture à rabats et vernis sélectif « Vestron Supra »… Radical et classe !