[Sorties Comics] Jeudi 03 Septembre

Le MIND MANAGEMENT n’est plus, vive le MIND MANAGEMENT ! Trop dangereux et abandonnés par leur gouvernement, des agents aux immenses pouvoirs sont dispersés dans la nature. Anonymes, parfois même dormants, tous tentent de survivre. Sans le savoir, une magicienne capable d’altérer la réalité, une épouse modèle lourdement armée et des artistes de cirque aux capacités extraordinaires deviennent des ressources précieuses dans un conflit inéluctable. Une guerre entre l’Effaceur, autoproclamé dirigeant du nouveau MIND MANAGEMENT, et Henry Lyme, le renégat qui lutte pour éradiquer l’organisation. Mais finalement le destin de tous n’est-il pas entre les mains de Meru ? Après avoir recouvré la mémoire, celle-ci tente désormais de trouver sa place en parcourant le monde et le rôle qui lui reste à jouer dans la bataille finale.



Et s’il existait des individus capables de manipuler la mémoire des autres ? Et si certains, en ayant accès aux pensées des êtres vivants à proximité, pouvaient prédire le futur ? Et si quelqu’un, visualisant le moindre défaut dans chaque chose, bâtiment, arme ou homme, s’en servait pour la détruire ? Et si toutes ces personnes aux pouvoirs terrifiants étaient réunies au sein d’une même agence gouvernementale qui agit dans l’ombre ? Entrez dans l’univers fascinant et paranoïaque du MIND MANAGEMENT, préparez-vous à douter de tout, à suivre des pistes que vous avez déjà suivies, à vous battre contre des ennemis immortels, à parler avec des dauphins, à remonter les méandres du MIND MANAGEMENT aux quatre coins du globe pour répondre à cette simple question : qui êtes-vous en vérité ?

