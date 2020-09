La production redémarre pour Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Le "head of story" du projet Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, Octavio E. Rodriguez, a annoncé sur Twitter que la production reprend pour le second opus de la saga d'animation. Il a partagé une petite animation avec le logo et le chiffre 2022 (confirmant ainsi l'année de sortie) sur la bande originale du premier film.

On en sait toujours peu sur ce second opus, qui devrait continuer à explorer le riche multivers des Spider-Men. Réalisé par Joaquim Dos Santos, Into the Spider-Verse 2 est prévu pour octobre 2022.