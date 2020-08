Le scénario d'Ant-Man 3 est bouclé

On avance !

C'est lors d'un échange avec Yahoo Entertainment que le réalisateur Peyton Reed a annoncé la chose : le scénario d'Ant-Man 3 est enfin bouclé. Reed explique qu'il n'y a encore rien d'officiel mais qu'ils travaillent silencieusement sur le projet malgré la pandémie.

A noter que le réalisateur a expliqué une fois encore que l'idée de parité était très importante pour lui et que le partenariat entre Ant-Man et Wasp devait être équitable, qu'il y avait un équilibre à trouver et à mettre en place :

Il y a un partenariat, et elle est très, très importante au sein de ce partenariat. Et c'était quelque chose de très gratifiant, je crois que, techniquement, nous sommes le premier film Marvel avec un nom de super-héroïne dans le titre du film. Trouver le bon équilibre dans le film, c'est quelque chose de très important pour moi parce que cela a toujours été plutôt un terrain de jeu pour hommes, historiquement parlant. Mais c'est vraiment, vraiment en train de changer à présent et d'une superbe manière.

