Le créateur de la série The Boys s'exprime sur la saison 2

Le créateur de la série TV The Boys, Eric Kripke, s'est exprimé sur la saison 2 de la série TV. Selon ce dernier, il était extrêmement stressé lorsqu'il a fallu attaquer l'écriture de la saison 2. Voici ce qu'il a déclaré :

Je crois que maintenir quelque chose qui était aussi bien, voire tenter de faire mieux, est vraiment effrayant. J'étais vraiment stressé lors de la réalisation de la saison 2, car j'étais tellement heureux du déroulement de la première saison, et elle a été si bien accueillie, que je ne voulais pas être un one-hit wonder*. Vous ressentez une réelle pression pour tenter de faire aussi bien [...]. Cela fait un moment que je fais ce boulot, la première erreur que les showrunners font, c'est de tenter de faire une saison deux meilleure, et cela devient insoutenable en fin de compte. Parce que même si vous y arrivez, vous ne faites que reculer pour mieux sauter pour la saison trois. Alors j'ai réfléchi, j'ai attaqué cette saison en mode "Okay, n'essayons pas de faire mieux, allons plus en profondeur. Soyons plus intenses. Coinçons tous nos personnages. Mettons-les tous sous la plus grande pression possible. Et voyons voir ce que cela donne et comment ils révèlent de nouvelles facettes de qui ils sont". Et vous pouvez continuer de faire de la sorte saison, après saison, après saison. C'était donc le but.

*il n'y a pas vraiment de traduction française pour l'expression "one-hit wonder". De manière générale, il s'agit d'une personne qui a réalisé un seul et unique coup d'éclat dans sa carrière. On utilise beaucoup cette expression dans le milieu de la musique notamment. Par exemple, Patrick Hernandez est uniquement connu pour sa chanson Born to be alive, Desireless est uniquement connue pour sa chanson Voyage, voyage etc. Ces deux personnes sont donc des "one-hit wonder".

De votre côté, etes-vous un serievore ? Quel est votre avis sur la vision des choses d'Eric Kripke ?