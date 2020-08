James Gunn explique avec humour pourquoi le titre de The Eternals a disparu

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Comme vous le savez sans doute déjà, le titre du film The Eternals de l'écurie Marvel a subi un petit changement. On peut même parler de très petit changement puisque c'est tout simplement le "The" de "The Eternals" qui a sauté. Aucune raison n'a été avancée par Marvel même si on peut supposer une volonté de rejoindre le comics qui a pour titre Eternals.

Aujourd'hui, c'est James Gunn qui en va de sa petite explication puisqu'il a déclaré "Mes amis de Marvel Studios m'ont fait une faveur et m'ont donné le "The". Merci, les mecs !

Bien évidemment, le réalisateur souligne ici de manière totalement WTF le fait que le "The" de The Eternals ait sauté tandis qu'il a été ajouté un "The" au film Suicide Squad de James Gunn afin de le différencier du film Suicide Squad réalisé par David Ayer et sorti en 2016.